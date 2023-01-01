دولار ناميبي إلى دونغ فيتنامي

تحويل NAD إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ nad
١٬٢٨٣٬٣٠٠ vnd

1.00000 NAD = 1283.30000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 23:32 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

NAD إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 VND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436661.662070.9644518.3604
1GBP1.1530711.2293102.1881.656671.916591.1120821.172
1USD0.938050.813471183.1271.347651.559090.904717.2228
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621190.01875550.01088330.207187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

NAD إلى EUR

NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Namibian Dollar / Vietnamese Dong
1 NAD1283.30000 VND
5 NAD6416.50000 VND
10 NAD12833.00000 VND
20 NAD25666.00000 VND
50 NAD64165.00000 VND
100 NAD128330.00000 VND
250 NAD320825.00000 VND
500 NAD641650.00000 VND
1000 NAD1283300.00000 VND
2000 NAD2566600.00000 VND
5000 NAD6416500.00000 VND
10000 NAD12833000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / Namibian Dollar
1 VND0.00078 NAD
5 VND0.00390 NAD
10 VND0.00779 NAD
20 VND0.01558 NAD
50 VND0.03896 NAD
100 VND0.07792 NAD
250 VND0.19481 NAD
500 VND0.38962 NAD
1000 VND0.77924 NAD
2000 VND1.55848 NAD
5000 VND3.89620 NAD
10000 VND7.79239 NAD