كواشا ملاوية إلى يوان صيني

تحويل MWK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mwk
٦٫٧٥ cny

1.00000 MWK = 0.00675 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 19:22 UTC
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MWK إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0662588.63421.436831.661340.9645518.368
1GBP1.1529411.2293102.1881.656541.915391.1120721.1768
1USD0.937850.813471183.1271.347551.558120.904617.2267
1INR0.01128230.009785880.012029810.01621070.01874380.01088210.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

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MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Chinese Yuan RMB
1 MWK0.00675 CNY
5 MWK0.03373 CNY
10 MWK0.06746 CNY
20 MWK0.13492 CNY
50 MWK0.33731 CNY
100 MWK0.67462 CNY
250 MWK1.68656 CNY
500 MWK3.37312 CNY
1000 MWK6.74624 CNY
2000 MWK13.49248 CNY
5000 MWK33.73120 CNY
10000 MWK67.46240 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Malawian Kwacha
1 CNY148.23100 MWK
5 CNY741.15500 MWK
10 CNY1482.31000 MWK
20 CNY2964.62000 MWK
50 CNY7411.55000 MWK
100 CNY14823.10000 MWK
250 CNY37057.75000 MWK
500 CNY74115.50000 MWK
1000 CNY148231.00000 MWK
2000 CNY296462.00000 MWK
5000 CNY741155.00000 MWK
10000 CNY1482310.00000 MWK