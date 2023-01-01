كواشا ملاوية إلى يوان صيني
تحويل MWK إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى يوان صيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Malawian kwacha
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Malawian Kwacha
|1 CNY
|148.23100 MWK
|5 CNY
|741.15500 MWK
|10 CNY
|1482.31000 MWK
|20 CNY
|2964.62000 MWK
|50 CNY
|7411.55000 MWK
|100 CNY
|14823.10000 MWK
|250 CNY
|37057.75000 MWK
|500 CNY
|74115.50000 MWK
|1000 CNY
|148231.00000 MWK
|2000 CNY
|296462.00000 MWK
|5000 CNY
|741155.00000 MWK
|10000 CNY
|1482310.00000 MWK