كواشا ملاوية إلى ليف بلغاري

تحويل MWK إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mwk
1.69 bgn

1.00000 MWK = 0.00169 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:36 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MWK إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MWK → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.436891.661290.964618.3688
1GBP1.1528711.2293102.1881.656541.915241.1120621.1768
1USD0.93780.813471183.1271.347551.5580.904617.2267
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621070.01874240.01088210.207234

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

MWK إلى USD

MWK إلى EUR

MWK إلى AUD

MWK إلى CAD

MWK إلى SGD

MWK إلى GBP

MWK إلى INR

MWK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Malawian Kwacha / لياف بلغاري
1 MWK0.00169 BGN
5 MWK0.00847 BGN
10 MWK0.01693 BGN
20 MWK0.03386 BGN
50 MWK0.08466 BGN
100 MWK0.16933 BGN
250 MWK0.42331 BGN
500 MWK0.84663 BGN
1000 MWK1.69325 BGN
2000 MWK3.38650 BGN
5000 MWK8.46625 BGN
10000 MWK16.93250 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Malawian Kwacha
1 BGN590.57900 MWK
5 BGN2952.89500 MWK
10 BGN5905.79000 MWK
20 BGN11811.58000 MWK
50 BGN29528.95000 MWK
100 BGN59057.90000 MWK
250 BGN147644.75000 MWK
500 BGN295289.50000 MWK
1000 BGN590579.00000 MWK
2000 BGN1181158.00000 MWK
5000 BGN2952895.00000 MWK
10000 BGN5905790.00000 MWK