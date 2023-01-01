روبية موريشية إلى كواشا زامبي

تحويل MUR إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
467.93 zmw

1.00000 MUR = 0.46793 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 16:36 UTC
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MUR إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ZMW
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / زيميو
1 MUR0.46793 ZMW
5 MUR2.33967 ZMW
10 MUR4.67933 ZMW
20 MUR9.35866 ZMW
50 MUR23.39665 ZMW
100 MUR46.79330 ZMW
250 MUR116.98325 ZMW
500 MUR233.96650 ZMW
1000 MUR467.93300 ZMW
2000 MUR935.86600 ZMW
5000 MUR2339.66500 ZMW
10000 MUR4679.33000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / Mauritian Rupee
1 ZMW2.13706 MUR
5 ZMW10.68530 MUR
10 ZMW21.37060 MUR
20 ZMW42.74120 MUR
50 ZMW106.85300 MUR
100 ZMW213.70600 MUR
250 ZMW534.26500 MUR
500 ZMW1068.53000 MUR
1000 ZMW2137.06000 MUR
2000 ZMW4274.12000 MUR
5000 ZMW10685.30000 MUR
10000 ZMW21370.60000 MUR