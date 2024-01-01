Mauritius rupisinden ZMW'ye

Reel döviz kuru ile MUR → ZMW çevirin

1.000 mur
572,89 zmw

1.00000 MUR = 0.57288 ZMW

13:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7958930.92891.534118.96991.351951.345483.0338
1 GBP1.2564511.167091.9275123.83471.698661.69043104.328
1 EUR1.076550.8568311.6515320.4221.455441.4483989.39
1 AUD0.651850.5188030.605499112.36550.8812690.87699954.1256

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Mauritius rupisinden ZMW'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZMW seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → ZMW kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

MUR → GBP

MUR → EUR

MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / ZMW
1 MUR0.57288 ZMW
5 MUR2.86442 ZMW
10 MUR5.72885 ZMW
20 MUR11.45770 ZMW
50 MUR28.64425 ZMW
100 MUR57.28850 ZMW
250 MUR143.22125 ZMW
500 MUR286.44250 ZMW
1000 MUR572.88500 ZMW
2000 MUR1145.77000 ZMW
5000 MUR2864.42500 ZMW
10000 MUR5728.85000 ZMW
Çevrim kurları ZMW / Mauritius Rupisi
1 ZMW1.74555 MUR
5 ZMW8.72775 MUR
10 ZMW17.45550 MUR
20 ZMW34.91100 MUR
50 ZMW87.27750 MUR
100 ZMW174.55500 MUR
250 ZMW436.38750 MUR
500 ZMW872.77500 MUR
1000 ZMW1745.55000 MUR
2000 ZMW3491.10000 MUR
5000 ZMW8727.75000 MUR
10000 ZMW17455.50000 MUR