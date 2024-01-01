bin ZMW'den Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile ZMW → MUR çevirin

1.000 zmw
1.803,93 mur

1,000ZK ZMW = 1,804₨ MUR

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → MUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,97382,0039
Düşük1,76281,6937
Ortalama1,84781,8202
Değişim-7.23%4.67%
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1 ZMW → MUR istatistikleri

ZMW → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,9738, en düşük 1,7628 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8478 oldu. ZMW → MUR kurundaki değişiklik -7.23 değerindeydi.

ZMW → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0039, en düşük 1,6937 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8202 oldu. ZMW → MUR kurundaki değişiklik 4.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Mauritius Rupisi
1 ZMW1,80393 MUR
5 ZMW9,01965 MUR
10 ZMW18,03930 MUR
20 ZMW36,07860 MUR
50 ZMW90,19650 MUR
100 ZMW180,39300 MUR
250 ZMW450,98250 MUR
500 ZMW901,96500 MUR
1000 ZMW1.803,93000 MUR
2000 ZMW3.607,86000 MUR
5000 ZMW9.019,65000 MUR
10000 ZMW18.039,30000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / ZMW
1 MUR0,55434 ZMW
5 MUR2,77172 ZMW
10 MUR5,54344 ZMW
20 MUR11,08688 ZMW
50 MUR27,71720 ZMW
100 MUR55,43440 ZMW
250 MUR138,58600 ZMW
500 MUR277,17200 ZMW
1000 MUR554,34400 ZMW
2000 MUR1.108,68800 ZMW
5000 MUR2.771,72000 ZMW
10000 MUR5.543,44000 ZMW