روبية موريشية إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MUR إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
18.26 shp

1.00000 MUR = 0.01826 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:7 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MUR إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.4371.661810.964618.3706
1GBP1.1528711.2293102.1881.656671.915841.1120621.1789
1USD0.93780.813471183.1271.347651.558480.904617.2284
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621190.01874820.01088210.207254

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Mauritian Rupee / جنيه سانت هيلانة
1 MUR0.01826 SHP
5 MUR0.09131 SHP
10 MUR0.18262 SHP
20 MUR0.36524 SHP
50 MUR0.91310 SHP
100 MUR1.82619 SHP
250 MUR4.56548 SHP
500 MUR9.13095 SHP
1000 MUR18.26190 SHP
2000 MUR36.52380 SHP
5000 MUR91.30950 SHP
10000 MUR182.61900 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / Mauritian Rupee
1 SHP54.75880 MUR
5 SHP273.79400 MUR
10 SHP547.58800 MUR
20 SHP1095.17600 MUR
50 SHP2737.94000 MUR
100 SHP5475.88000 MUR
250 SHP13689.70000 MUR
500 SHP27379.40000 MUR
1000 SHP54758.80000 MUR
2000 SHP109517.60000 MUR
5000 SHP273794.00000 MUR
10000 SHP547588.00000 MUR