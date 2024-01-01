Mauritius rupisinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MUR → SHP çevirin

1.000 mur
17,31 shp

1.00000 MUR = 0.01731 SHP

13:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8567151.0761589.36551.455491.651680.94841518.3707
1 GBP1.1672511.2561104.3091.698881.927861.1070421.4426
1 USD0.929250.796115183.04191.35251.53480.8813517.0708
1 INR0.011190.009586910.012042110.0162870.01848230.01061330.205569

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Mauritius rupisinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MUR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MUR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mauritius rupisi için en iyi döviz çiftleri

MUR → USD

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MUR → AUD

MUR → ZAR

MUR → CAD

MUR → SGD

MUR → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Saint Helena Poundu
1 MUR0.01731 SHP
5 MUR0.08654 SHP
10 MUR0.17307 SHP
20 MUR0.34615 SHP
50 MUR0.86537 SHP
100 MUR1.73073 SHP
250 MUR4.32683 SHP
500 MUR8.65365 SHP
1000 MUR17.30730 SHP
2000 MUR34.61460 SHP
5000 MUR86.53650 SHP
10000 MUR173.07300 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Mauritius Rupisi
1 SHP57.77910 MUR
5 SHP288.89550 MUR
10 SHP577.79100 MUR
20 SHP1155.58200 MUR
50 SHP2888.95500 MUR
100 SHP5777.91000 MUR
250 SHP14444.77500 MUR
500 SHP28889.55000 MUR
1000 SHP57779.10000 MUR
2000 SHP115558.20000 MUR
5000 SHP288895.50000 MUR
10000 SHP577791.00000 MUR