روبية موريشية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل MUR إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٨١٫٤٤ pgk

1.00000 MUR = 0.08144 PGK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:16 UTC
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MUR إلى PGK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 PGK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066388.63831.437111.661550.964818.3707
1GBP1.1528711.2293102.1881.656791.915541.1122921.179
1USD0.93780.813471183.1271.347751.558240.904817.2285
1INR0.01128180.009785880.012029810.01621310.01874530.01088460.207255

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

MUR إلى USD

MUR إلى GBP

MUR إلى EUR

MUR إلى AUD

MUR إلى ZAR

MUR إلى CAD

MUR إلى SGD

MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / Papua New Guinean Kina
1 MUR0.08144 PGK
5 MUR0.40721 PGK
10 MUR0.81442 PGK
20 MUR1.62883 PGK
50 MUR4.07207 PGK
100 MUR8.14415 PGK
250 MUR20.36038 PGK
500 MUR40.72075 PGK
1000 MUR81.44150 PGK
2000 MUR162.88300 PGK
5000 MUR407.20750 PGK
10000 MUR814.41500 PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / Mauritian Rupee
1 PGK12.27880 MUR
5 PGK61.39400 MUR
10 PGK122.78800 MUR
20 PGK245.57600 MUR
50 PGK613.94000 MUR
100 PGK1227.88000 MUR
250 PGK3069.70000 MUR
500 PGK6139.40000 MUR
1000 PGK12278.80000 MUR
2000 PGK24557.60000 MUR
5000 PGK61394.00000 MUR
10000 PGK122788.00000 MUR