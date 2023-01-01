روبية موريشية إلى دولار بروني

تحويل MUR إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 mur
30.61 bnd

1.00000 MUR = 0.03061 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
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MUR إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0660588.61751.437041.661420.9642518.3686
1GBP1.1532711.22945102.21.65731.916081.1120421.184
1USD0.938050.813372183.1271.3481.558480.904517.2305
1INR0.01128440.009784690.012029810.01621620.01874820.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / دولار بروني
1 MUR0.03061 BND
5 MUR0.15304 BND
10 MUR0.30608 BND
20 MUR0.61216 BND
50 MUR1.53041 BND
100 MUR3.06081 BND
250 MUR7.65203 BND
500 MUR15.30405 BND
1000 MUR30.60810 BND
2000 MUR61.21620 BND
5000 MUR153.04050 BND
10000 MUR306.08100 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Mauritian Rupee
1 BND32.67110 MUR
5 BND163.35550 MUR
10 BND326.71100 MUR
20 BND653.42200 MUR
50 BND1633.55500 MUR
100 BND3267.11000 MUR
250 BND8167.77500 MUR
500 BND16335.55000 MUR
1000 BND32671.10000 MUR
2000 BND65342.20000 MUR
5000 BND163355.50000 MUR
10000 BND326711.00000 MUR