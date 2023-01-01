باتاكا ماكاوية إلى بيزو مكسيكي

تحويل MOP إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mop
٢٬١٣٨٫٢٠ mxn

1.00000 MOP = 2.13820 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:43 UTC
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MOP إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MOP → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.60511.436991.662090.964218.3684
1GBP1.1533411.22935102.1921.657351.916971.1120521.1851
1USD0.93820.813438183.1271.348151.559330.904617.2328
1INR0.0112860.009785480.012029810.0162180.01875840.01088210.207307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese pataca

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Mexican Peso
1 MOP2.13820 MXN
5 MOP10.69100 MXN
10 MOP21.38200 MXN
20 MOP42.76400 MXN
50 MOP106.91000 MXN
100 MOP213.82000 MXN
250 MOP534.55000 MXN
500 MOP1069.10000 MXN
1000 MOP2138.20000 MXN
2000 MOP4276.40000 MXN
5000 MOP10691.00000 MXN
10000 MOP21382.00000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Macanese Pataca
1 MXN0.46768 MOP
5 MXN2.33842 MOP
10 MXN4.67684 MOP
20 MXN9.35368 MOP
50 MXN23.38420 MOP
100 MXN46.76840 MOP
250 MXN116.92100 MOP
500 MXN233.84200 MOP
1000 MXN467.68400 MOP
2000 MXN935.36800 MOP
5000 MXN2338.42000 MOP
10000 MXN4676.84000 MOP