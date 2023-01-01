دينار مقدوني إلى درهم مغربي

تحويل MKD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٧٧٫٥٩ mad

1.00000 MKD = 0.17759 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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MKD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066188.61421.437421.661760.9643518.3721
1GBP1.1532711.2295102.1961.657731.916451.1121621.188
1USD0.9380.813339183.121.34831.558720.9045517.233
1INR0.01128490.009785110.012030810.01622110.01875270.01088250.207327

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / الدرهم المغربي
1 MKD0.17759 MAD
5 MKD0.88797 MAD
10 MKD1.77594 MAD
20 MKD3.55188 MAD
50 MKD8.87970 MAD
100 MKD17.75940 MAD
250 MKD44.39850 MAD
500 MKD88.79700 MAD
1000 MKD177.59400 MAD
2000 MKD355.18800 MAD
5000 MKD887.97000 MAD
10000 MKD1775.94000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دينار مقدوني
1 MAD5.63082 MKD
5 MAD28.15410 MKD
10 MAD56.30820 MKD
20 MAD112.61640 MKD
50 MAD281.54100 MKD
100 MAD563.08200 MKD
250 MAD1407.70500 MKD
500 MAD2815.41000 MKD
1000 MAD5630.82000 MKD
2000 MAD11261.64000 MKD
5000 MAD28154.10000 MKD
10000 MAD56308.20000 MKD