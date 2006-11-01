ليو مولدوفي إلى بات تايلاندي

تحويل MDL إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
2006.11 thb

1.00000 MDL = 2.00611 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 20:27 UTC
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MDL إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661810.964118.3569
1GBP1.153411.2293102.1791.658141.916741.11221.173
1USD0.938250.813471183.121.348851.559210.904617.2236
1INR0.0112880.009786710.012030810.01622770.01875860.01088310.207214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / باهت تايلندي
1 MDL2.00611 THB
5 MDL10.03055 THB
10 MDL20.06110 THB
20 MDL40.12220 THB
50 MDL100.30550 THB
100 MDL200.61100 THB
250 MDL501.52750 THB
500 MDL1003.05500 THB
1000 MDL2006.11000 THB
2000 MDL4012.22000 THB
5000 MDL10030.55000 THB
10000 MDL20061.10000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / مولدوفى Leu
1 THB0.49848 MDL
5 THB2.49239 MDL
10 THB4.98477 MDL
20 THB9.96954 MDL
50 THB24.92385 MDL
100 THB49.84770 MDL
250 THB124.61925 MDL
500 THB249.23850 MDL
1000 THB498.47700 MDL
2000 THB996.95400 MDL
5000 THB2492.38500 MDL
10000 THB4984.77000 MDL