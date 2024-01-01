Moldova leyinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MDL → THB çevirin

1.000 mdl
2.024,53 thb

1.00000 MDL = 2.02453 THB

11:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79697219.00731.354051.5383483.03771.640421.34745
1 GBP1.25475123.84941.698991.93024104.1922.058321.69071
1 ZAR0.05261150.041929810.07123840.08093434.368730.08630470.0708912
1 CAD0.7385250.58858414.037411.1361161.32541.211490.995126

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Tayland Bahtı
1 MDL2.02453 THB
5 MDL10.12265 THB
10 MDL20.24530 THB
20 MDL40.49060 THB
50 MDL101.22650 THB
100 MDL202.45300 THB
250 MDL506.13250 THB
500 MDL1012.26500 THB
1000 MDL2024.53000 THB
2000 MDL4049.06000 THB
5000 MDL10122.65000 THB
10000 MDL20245.30000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Moldova Leyi
1 THB0.49394 MDL
5 THB2.46971 MDL
10 THB4.93942 MDL
20 THB9.87884 MDL
50 THB24.69710 MDL
100 THB49.39420 MDL
250 THB123.48550 MDL
500 THB246.97100 MDL
1000 THB493.94200 MDL
2000 THB987.88400 MDL
5000 THB2469.71000 MDL
10000 THB4939.42000 MDL