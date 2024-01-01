50 Moldova leyinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MDL → THB çevirin

50 mdl
100,81 thb

1,000L MDL = 2,016฿ THB

17:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,06812,1036
Düşük2,01592,0159
Ortalama2,04512,0636
Değişim-2.53%-3.10%
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1 MDL → THB istatistikleri

MDL → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0681, en düşük 2,0159 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0451 oldu. MDL → THB kurundaki değişiklik -2.53 değerindeydi.

MDL → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1036, en düşük 2,0159 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0636 oldu. MDL → THB kurundaki değişiklik -3.10 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2291,3861,53683,7621,6791,337
1 GBP1,275123,2471,7671,959106,8222,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10860,451,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Tayland Bahtı
1 MDL2,01611 THB
5 MDL10,08055 THB
10 MDL20,16110 THB
20 MDL40,32220 THB
50 MDL100,80550 THB
100 MDL201,61100 THB
250 MDL504,02750 THB
500 MDL1.008,05500 THB
1000 MDL2.016,11000 THB
2000 MDL4.032,22000 THB
5000 MDL10.080,55000 THB
10000 MDL20.161,10000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Moldova Leyi
1 THB0,49601 MDL
5 THB2,48003 MDL
10 THB4,96005 MDL
20 THB9,92010 MDL
50 THB24,80025 MDL
100 THB49,60050 MDL
250 THB124,00125 MDL
500 THB248,00250 MDL
1000 THB496,00500 MDL
2000 THB992,01000 MDL
5000 THB2.480,02500 MDL
10000 THB4.960,05000 MDL