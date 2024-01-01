10 Moldova leyinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile MDL → THB çevirin

10 mdl
20,16 thb

1,000L MDL = 2,016฿ THB

17:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → THB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,06812,1036
Düşük2,01612,0161
Ortalama2,04512,0636
Değişim-2.51%-3.09%
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1 MDL → THB istatistikleri

MDL → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0681, en düşük 2,0161 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,0451 oldu. MDL → THB kurundaki değişiklik -2.51 değerindeydi.

MDL → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1036, en düşük 2,0161 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,0636 oldu. MDL → THB kurundaki değişiklik -3.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2291,3861,53683,7591,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8222,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10860,4471,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Tayland Bahtı
1 MDL2,01616 THB
5 MDL10,08080 THB
10 MDL20,16160 THB
20 MDL40,32320 THB
50 MDL100,80800 THB
100 MDL201,61600 THB
250 MDL504,04000 THB
500 MDL1.008,08000 THB
1000 MDL2.016,16000 THB
2000 MDL4.032,32000 THB
5000 MDL10.080,80000 THB
10000 MDL20.161,60000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Moldova Leyi
1 THB0,49599 MDL
5 THB2,47996 MDL
10 THB4,95991 MDL
20 THB9,91982 MDL
50 THB24,79955 MDL
100 THB49,59910 MDL
250 THB123,99775 MDL
500 THB247,99550 MDL
1000 THB495,99100 MDL
2000 THB991,98200 MDL
5000 THB2.479,95500 MDL
10000 THB4.959,91000 MDL