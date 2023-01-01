ليو مولدوفي إلى جنيه سانت هيليني

تحويل MDL إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
45.29 shp

1.00000 MDL = 0.04529 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:24 UTC
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MDL إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 SHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43751.661810.964218.3584
1GBP1.1532711.2292102.1711.657881.916581.1119821.173
1USD0.938250.813537183.121.348751.559210.904717.225
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622650.01875860.01088430.207231

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / جنيه سانت هيلانة
1 MDL0.04529 SHP
5 MDL0.22644 SHP
10 MDL0.45287 SHP
20 MDL0.90574 SHP
50 MDL2.26435 SHP
100 MDL4.52871 SHP
250 MDL11.32177 SHP
500 MDL22.64355 SHP
1000 MDL45.28710 SHP
2000 MDL90.57420 SHP
5000 MDL226.43550 SHP
10000 MDL452.87100 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / مولدوفى Leu
1 SHP22.08130 MDL
5 SHP110.40650 MDL
10 SHP220.81300 MDL
20 SHP441.62600 MDL
50 SHP1104.06500 MDL
100 SHP2208.13000 MDL
250 SHP5520.32500 MDL
500 SHP11040.65000 MDL
1000 SHP22081.30000 MDL
2000 SHP44162.60000 MDL
5000 SHP110406.50000 MDL
10000 SHP220813.00000 MDL