Moldova leyinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MDL → SHP çevirin

1.000 mdl
44,64 shp

1.00000 MDL = 0.04464 SHP

11:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.073689.14931.453711.651570.94798518.3296
1 GBP1.1687311.25475104.1921.698991.930241.1079421.4223
1 USD0.931450.796972183.03771.354051.538340.88317.073
1 INR0.01121710.009597710.012042710.01630640.01852580.01063370.205605

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Moldova leyinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Saint Helena Poundu
1 MDL0.04464 SHP
5 MDL0.22320 SHP
10 MDL0.44640 SHP
20 MDL0.89280 SHP
50 MDL2.23200 SHP
100 MDL4.46400 SHP
250 MDL11.16000 SHP
500 MDL22.32000 SHP
1000 MDL44.64000 SHP
2000 MDL89.28000 SHP
5000 MDL223.20000 SHP
10000 MDL446.40000 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Moldova Leyi
1 SHP22.40140 MDL
5 SHP112.00700 MDL
10 SHP224.01400 MDL
20 SHP448.02800 MDL
50 SHP1120.07000 MDL
100 SHP2240.14000 MDL
250 SHP5600.35000 MDL
500 SHP11200.70000 MDL
1000 SHP22401.40000 MDL
2000 SHP44802.80000 MDL
5000 SHP112007.00000 MDL
10000 SHP224014.00000 MDL