5.000 Moldova leyinden Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MDL → SHP çevirin

5.000 mdl
222,35 shp

1,000L MDL = 0,04447£ SHP

17:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04450,0454
Düşük0,04350,0435
Ortalama0,04390,0444
Değişim0.47%-1.52%
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1 MDL → SHP istatistikleri

MDL → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0445, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0439 oldu. MDL → SHP kurundaki değişiklik 0.47 değerindeydi.

MDL → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0454, en düşük 0,0435 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0444 oldu. MDL → SHP kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2291,3861,53683,7591,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8222,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15511,10860,4471,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Saint Helena Poundu
1 MDL0,04447 SHP
5 MDL0,22235 SHP
10 MDL0,44470 SHP
20 MDL0,88940 SHP
50 MDL2,22351 SHP
100 MDL4,44702 SHP
250 MDL11,11755 SHP
500 MDL22,23510 SHP
1000 MDL44,47020 SHP
2000 MDL88,94040 SHP
5000 MDL222,35100 SHP
10000 MDL444,70200 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Moldova Leyi
1 SHP22,48700 MDL
5 SHP112,43500 MDL
10 SHP224,87000 MDL
20 SHP449,74000 MDL
50 SHP1.124,35000 MDL
100 SHP2.248,70000 MDL
250 SHP5.621,75000 MDL
500 SHP11.243,50000 MDL
1000 SHP22.487,00000 MDL
2000 SHP44.974,00000 MDL
5000 SHP112.435,00000 MDL
10000 SHP224.870,00000 MDL