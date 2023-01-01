ليو مولدوفي إلى لاري جورجي

تحويل MDL إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
149.32 gel

1.00000 MDL = 0.14932 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:20 UTC
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MDL إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0658588.59351.437571.661760.96418.3643
1GBP1.153211.22915102.1671.657821.916351.1116921.1779
1USD0.938250.81357183.121.348751.559090.9044517.2297
1INR0.01128750.00978790.012030810.01622650.01875710.01088130.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / لاري جورجي
1 MDL0.14932 GEL
5 MDL0.74662 GEL
10 MDL1.49323 GEL
20 MDL2.98646 GEL
50 MDL7.46615 GEL
100 MDL14.93230 GEL
250 MDL37.33075 GEL
500 MDL74.66150 GEL
1000 MDL149.32300 GEL
2000 MDL298.64600 GEL
5000 MDL746.61500 GEL
10000 MDL1493.23000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / مولدوفى Leu
1 GEL6.69689 MDL
5 GEL33.48445 MDL
10 GEL66.96890 MDL
20 GEL133.93780 MDL
50 GEL334.84450 MDL
100 GEL669.68900 MDL
250 GEL1674.22250 MDL
500 GEL3348.44500 MDL
1000 GEL6696.89000 MDL
2000 GEL13393.78000 MDL
5000 GEL33484.45000 MDL
10000 GEL66968.90000 MDL