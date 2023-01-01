Молдавские леи в грузинские лари

Сконвертируйте MDL в GEL по реальному обменному курсу

1 000 mdl
146,07 gel

1.00000 MDL = 0.14607 GEL

Среднерыночный курс в 22:25 UTC
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График изменения обменного курса MDL к GEL

1 мин. назад 1 MDL → 0 GEL
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075689.12421.457921.673830.958718.5305
1GBP1.1614411.24925103.5131.69331.944061.1134721.5222
1USD0.92970.80048182.861.355451.556180.891317.2281
1INR0.01122030.009660640.012068510.01635830.01878080.01075670.207918

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Как произвести расчет конвертации из молдавских леев в грузинские лари

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MDL из выпадающего списка для исходной валюты и GEL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MDL в GEL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Молдавский лей / Грузинский лари
1 MDL0.14607 GEL
5 MDL0.73034 GEL
10 MDL1.46068 GEL
20 MDL2.92136 GEL
50 MDL7.30340 GEL
100 MDL14.60680 GEL
250 MDL36.51700 GEL
500 MDL73.03400 GEL
1000 MDL146.06800 GEL
2000 MDL292.13600 GEL
5000 MDL730.34000 GEL
10000 MDL1460.68000 GEL
Обменные курсы Грузинский лари / Молдавский лей
1 GEL6.84613 MDL
5 GEL34.23065 MDL
10 GEL68.46130 MDL
20 GEL136.92260 MDL
50 GEL342.30650 MDL
100 GEL684.61300 MDL
250 GEL1711.53250 MDL
500 GEL3423.06500 MDL
1000 GEL6846.13000 MDL
2000 GEL13692.26000 MDL
5000 GEL34230.65000 MDL
10000 GEL68461.30000 MDL