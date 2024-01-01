Moldova leyinden Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile MDL → GEL çevirin

1.000 mdl
148,13 gel

1.00000 MDL = 0.14813 GEL

11:41 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855681.0736589.15691.453721.652020.948118.3334
1 GBP1.1686611.25475104.1961.698931.930681.1080121.4259
1 USD0.93140.796972183.04091.3541.53870.8830517.0758
1 INR0.01121620.009597340.012042310.01630520.01852940.01063390.205631

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Moldova leyinden Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Gürcistan Larisi
1 MDL0.14813 GEL
5 MDL0.74066 GEL
10 MDL1.48132 GEL
20 MDL2.96264 GEL
50 MDL7.40660 GEL
100 MDL14.81320 GEL
250 MDL37.03300 GEL
500 MDL74.06600 GEL
1000 MDL148.13200 GEL
2000 MDL296.26400 GEL
5000 MDL740.66000 GEL
10000 MDL1481.32000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Moldova Leyi
1 GEL6.75072 MDL
5 GEL33.75360 MDL
10 GEL67.50720 MDL
20 GEL135.01440 MDL
50 GEL337.53600 MDL
100 GEL675.07200 MDL
250 GEL1687.68000 MDL
500 GEL3375.36000 MDL
1000 GEL6750.72000 MDL
2000 GEL13501.44000 MDL
5000 GEL33753.60000 MDL
10000 GEL67507.20000 MDL