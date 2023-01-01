لوتي ليسوتو إلى بيزو مكسيكي

تحويل LSL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 lsl
909.20 mxn

1.00000 LSL = 0.90920 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 19:54 UTC
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LSL إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LSL → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63091.437371.661680.963918.362
1GBP1.15311.2295102.1961.657371.9161.1113821.1724
1USD0.93780.813339183.121.3481.558360.90417.2203
1INR0.01128280.009785110.012030810.01621750.01874830.01087580.207174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لوتي ليسوتو إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LSL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LSL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليسوتو لوتي

LSL إلى USD

LSL إلى EUR

LSL إلى GBP

LSL إلى INR

LSL إلى JPY

LSL إلى RUB

LSL إلى AUD

LSL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Lesotho Loti / Mexican Peso
1 LSL0.90920 MXN
5 LSL4.54601 MXN
10 LSL9.09203 MXN
20 LSL18.18406 MXN
50 LSL45.46015 MXN
100 LSL90.92030 MXN
250 LSL227.30075 MXN
500 LSL454.60150 MXN
1000 LSL909.20300 MXN
2000 LSL1818.40600 MXN
5000 LSL4546.01500 MXN
10000 LSL9092.03000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / Lesotho Loti
1 MXN1.09986 LSL
5 MXN5.49930 LSL
10 MXN10.99860 LSL
20 MXN21.99720 LSL
50 MXN54.99300 LSL
100 MXN109.98600 LSL
250 MXN274.96500 LSL
500 MXN549.93000 LSL
1000 MXN1099.86000 LSL
2000 MXN2199.72000 LSL
5000 MXN5499.30000 LSL
10000 MXN10998.60000 LSL