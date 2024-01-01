Lesotho lotisinden Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile LSL → MXN çevirin

1.000 lsl
897,85 mxn

1.00000 LSL = 0.89785 MXN

11:17 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.073789.16451.453741.65210.9482818.3248
1 GBP1.1691511.25535104.2491.699681.93161.1086821.4251
1 USD0.931350.796591183.04411.353951.53870.8831517.067
1 INR0.01121520.009592380.012041810.0163040.01852870.01063470.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Meksika Pesosu
1 LSL0.89785 MXN
5 LSL4.48923 MXN
10 LSL8.97847 MXN
20 LSL17.95694 MXN
50 LSL44.89235 MXN
100 LSL89.78470 MXN
250 LSL224.46175 MXN
500 LSL448.92350 MXN
1000 LSL897.84700 MXN
2000 LSL1795.69400 MXN
5000 LSL4489.23500 MXN
10000 LSL8978.47000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Lesotho Lotisi
1 MXN1.11378 LSL
5 MXN5.56890 LSL
10 MXN11.13780 LSL
20 MXN22.27560 LSL
50 MXN55.68900 LSL
100 MXN111.37800 LSL
250 MXN278.44500 LSL
500 MXN556.89000 LSL
1000 MXN1113.78000 LSL
2000 MXN2227.56000 LSL
5000 MXN5568.90000 LSL
10000 MXN11137.80000 LSL