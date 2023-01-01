دولار ليبيري إلى بيزو فلبيني

تحويل LRD إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

1000 lrd
297.68 php

1.00000 LRD = 0.29768 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:41 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

LRD إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LRD → 0 PHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0662588.62671.437091.661340.9636518.349
1GBP1.1530711.22945102.1921.657051.915631.1111621.1575
1USD0.937850.813372183.121.34781.558120.903817.2089
1INR0.01128330.009785510.012030810.01621510.01874540.01087340.207037

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ليبيري إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LRD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LRD الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ليبيري

LRD إلى USD

LRD إلى CAD

LRD إلى ZAR

LRD إلى EUR

LRD إلى GBP

LRD إلى SGD

LRD إلى INR

LRD إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار ليبري / Philippine Peso
1 LRD0.29768 PHP
5 LRD1.48840 PHP
10 LRD2.97680 PHP
20 LRD5.95360 PHP
50 LRD14.88400 PHP
100 LRD29.76800 PHP
250 LRD74.42000 PHP
500 LRD148.84000 PHP
1000 LRD297.68000 PHP
2000 LRD595.36000 PHP
5000 LRD1488.40000 PHP
10000 LRD2976.80000 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار ليبري
1 PHP3.35932 LRD
5 PHP16.79660 LRD
10 PHP33.59320 LRD
20 PHP67.18640 LRD
50 PHP167.96600 LRD
100 PHP335.93200 LRD
250 PHP839.83000 LRD
500 PHP1679.66000 LRD
1000 PHP3359.32000 LRD
2000 PHP6718.64000 LRD
5000 PHP16796.60000 LRD
10000 PHP33593.20000 LRD