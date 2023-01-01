10 بيزو فلبيني إلى دولار ليبيري

تحويل PHP إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

10 php
34.29 lrd

1.00000 PHP = 3.42942 LRD

Mid-market exchange rate at 01:08
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366450.93241.535390.8085051310.5149.5757.30125
1CAD0.73182310.6823531.123630.591683959.054109.4625.34323
1EUR1.07251.4655211.646710.86711405.51160.4157.83059
1AUD0.65130.8899690.60727310.52658853.52997.41824.7553

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / دولار ليبري
1 PHP3.42942 LRD
5 PHP17.14710 LRD
10 PHP34.29420 LRD
20 PHP68.58840 LRD
50 PHP171.47100 LRD
100 PHP342.94200 LRD
250 PHP857.35500 LRD
500 PHP1714.71000 LRD
1000 PHP3429.42000 LRD
2000 PHP6858.84000 LRD
5000 PHP17147.10000 LRD
10000 PHP34294.20000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / Philippine Peso
1 LRD0.29159 PHP
5 LRD1.45798 PHP
10 LRD2.91595 PHP
20 LRD5.83190 PHP
50 LRD14.57975 PHP
100 LRD29.15950 PHP
250 LRD72.89875 PHP
500 LRD145.79750 PHP
1000 LRD291.59500 PHP
2000 LRD583.19000 PHP
5000 LRD1457.97500 PHP
10000 LRD2915.95000 PHP