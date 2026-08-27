سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى بدولارات برمودا

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى بدولارات برمودا حاليًا 0.00216237 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.704% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.309% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى بدولارات برمودا بين أعلى مستوى 0.00219469 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00216237 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.