سجل أسعار الصرف من تنج كازاخستاني إلى إلى المانات الأذربيجانية

يبلغ سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى المانات الأذربيجانية حاليًا 0.0036786 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.635% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة تنج كازاخستاني مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -1.233% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف تنج كازاخستاني إلى إلى المانات الأذربيجانية بين أعلى مستوى 0.00373076 في 21-08-2026 وأدنى مستوى 0.00367565 في 27-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 21-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.540%.