دينار كويتي إلى زلوتي بولندي

تحويل KWD إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
14007.50 pln

1.00000 KWD = 14.00750 PLN

متوسط سعر صرف السوق عند 18:10 UTC
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KWD إلى PLN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 PLN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066988.69621.436741.660160.9636518.3066
1GBP1.1531411.23025102.2761.656721.914341.1112221.1095
1USD0.93730.812843183.13451.346651.556060.903317.1587
1INR0.01127440.009777440.012028710.01619840.01871730.01086550.206397

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الزلوتي البولندي
1 KWD14.00750 PLN
5 KWD70.03750 PLN
10 KWD140.07500 PLN
20 KWD280.15000 PLN
50 KWD700.37500 PLN
100 KWD1400.75000 PLN
250 KWD3501.87500 PLN
500 KWD7003.75000 PLN
1000 KWD14007.50000 PLN
2000 KWD28015.00000 PLN
5000 KWD70037.50000 PLN
10000 KWD140075.00000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / Kuwaiti Dinar
1 PLN0.07139 KWD
5 PLN0.35695 KWD
10 PLN0.71390 KWD
20 PLN1.42780 KWD
50 PLN3.56950 KWD
100 PLN7.13901 KWD
250 PLN17.84753 KWD
500 PLN35.69505 KWD
1000 PLN71.39010 KWD
2000 PLN142.78020 KWD
5000 PLN356.95050 KWD
10000 PLN713.90100 KWD