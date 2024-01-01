Kuveyt dinarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile KWD → PLN çevirin

1.000 kwd
13.126 pln

1.00000 KWD = 13.12600 PLN

09:36 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03230.931519.00561.539171.642981515.753.67285
1 INR0.012043510.01121840.2288940.0185370.019787218.25490.044234
1 EUR1.0735589.1393120.40351.652381.763821627.233.94299
1 ZAR0.05261614.368830.049011310.08098520.086447279.75280.193251

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Kuveyt dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

KWD → INR

KWD → EUR

KWD → ZAR

KWD → AUD

KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Polonya Zlotisi
1 KWD13.12600 PLN
5 KWD65.63000 PLN
10 KWD131.26000 PLN
20 KWD262.52000 PLN
50 KWD656.30000 PLN
100 KWD1312.60000 PLN
250 KWD3281.50000 PLN
500 KWD6563.00000 PLN
1000 KWD13126.00000 PLN
2000 KWD26252.00000 PLN
5000 KWD65630.00000 PLN
10000 KWD131260.00000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kuveyt Dinarı
1 PLN0.07618 KWD
5 PLN0.38092 KWD
10 PLN0.76184 KWD
20 PLN1.52369 KWD
50 PLN3.80923 KWD
100 PLN7.61845 KWD
250 PLN19.04612 KWD
500 PLN38.09225 KWD
1000 PLN76.18450 KWD
2000 PLN152.36900 KWD
5000 PLN380.92250 KWD
10000 PLN761.84500 KWD