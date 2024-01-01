2.000 Kuveyt dinarından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile KWD → PLN çevirin

1,000ك KWD = 13,33zł PLN

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → PLN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PLN
1 KWD → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,355513,3555
Düşük12,923812,4599
Ortalama13,132812,8215
Değişim3.14%5.90%
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1 KWD → PLN istatistikleri

KWD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,3555, en düşük 12,9238 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,1328 oldu. KWD → PLN kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

KWD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3555, en düşük 12,4599 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,8215 oldu. KWD → PLN kurundaki değişiklik 5.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - PLN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Polonya Zlotisi
1 KWD13,32940 PLN
5 KWD66,64700 PLN
10 KWD133,29400 PLN
20 KWD266,58800 PLN
50 KWD666,47000 PLN
100 KWD1.332,94000 PLN
250 KWD3.332,35000 PLN
500 KWD6.664,70000 PLN
1000 KWD13.329,40000 PLN
2000 KWD26.658,80000 PLN
5000 KWD66.647,00000 PLN
10000 KWD133.294,00000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kuveyt Dinarı
1 PLN0,07502 KWD
5 PLN0,37511 KWD
10 PLN0,75022 KWD
20 PLN1,50045 KWD
50 PLN3,75112 KWD
100 PLN7,50223 KWD
250 PLN18,75558 KWD
500 PLN37,51115 KWD
1000 PLN75,02230 KWD
2000 PLN150,04460 KWD
5000 PLN375,11150 KWD
10000 PLN750,22300 KWD