50 Polonya zlotisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile PLN → KWD çevirin

1,000zł PLN = 0,07520ك KWD

14:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KWD
1 PLN → KWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07740,0803
Düşük0,07490,0749
Ortalama0,07610,0780
Değişim-2.82%-5.41%
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1 PLN → KWD istatistikleri

PLN → KWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0774, en düşük 0,0749 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0761 oldu. PLN → KWD kurundaki değişiklik -2.82 değerindeydi.

PLN → KWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0803, en düşük 0,0749 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0780 oldu. PLN → KWD kurundaki değişiklik -5.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4210,8861.394,5311,08323,927
1 EUR1,05710,83789,2080,9361.473,611,71125,284
1 GBP1,2631,1951106,5861,1181.760,6613,99330,21
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kuveyt Dinarı
1 PLN0,07520 KWD
5 PLN0,37599 KWD
10 PLN0,75198 KWD
20 PLN1,50396 KWD
50 PLN3,75991 KWD
100 PLN7,51981 KWD
250 PLN18,79953 KWD
500 PLN37,59905 KWD
1000 PLN75,19810 KWD
2000 PLN150,39620 KWD
5000 PLN375,99050 KWD
10000 PLN751,98100 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Polonya Zlotisi
1 KWD13,29820 PLN
5 KWD66,49100 PLN
10 KWD132,98200 PLN
20 KWD265,96400 PLN
50 KWD664,91000 PLN
100 KWD1.329,82000 PLN
250 KWD3.324,55000 PLN
500 KWD6.649,10000 PLN
1000 KWD13.298,20000 PLN
2000 KWD26.596,40000 PLN
5000 KWD66.491,00000 PLN
10000 KWD132.982,00000 PLN