50 Kuveyt dinarından Polonya zlotisine
Reel döviz kuru ile KWD → PLN çevirin
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KWD → PLN çevrim grafiği
1 KWD = 13,32940 PLN
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|1 KWD → PLN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|13,3555
|13,3555
|Düşük
|12,9238
|12,4599
|Ortalama
|13,1328
|12,8215
|Değişim
|3.14%
|5.90%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → PLN istatistikleri
KWD → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,3555, en düşük 12,9238 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,1328 oldu. KWD → PLN kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.
KWD → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3555, en düşük 12,4599 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 12,8215 oldu. KWD → PLN kurundaki değişiklik 5.90 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Polonya Zlotisi
|1 KWD
|13,32940 PLN
|5 KWD
|66,64700 PLN
|10 KWD
|133,29400 PLN
|20 KWD
|266,58800 PLN
|50 KWD
|666,47000 PLN
|100 KWD
|1.332,94000 PLN
|250 KWD
|3.332,35000 PLN
|500 KWD
|6.664,70000 PLN
|1000 KWD
|13.329,40000 PLN
|2000 KWD
|26.658,80000 PLN
|5000 KWD
|66.647,00000 PLN
|10000 KWD
|133.294,00000 PLN