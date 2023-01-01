دينار كويتي إلى درهم مغربي

تحويل KWD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kwd
33289.50 mad

1.00000 KWD = 33.28950 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 18:7 UTC
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KWD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KWD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0667588.68371.436651.659790.963718.3033
1GBP1.1532711.2302102.2721.656771.914111.1114121.1078
1USD0.937450.812876183.13451.346751.555940.903417.158
1INR0.0112760.009777840.012028710.01619970.01871590.01086670.206388

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار كويتي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KWD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / الدرهم المغربي
1 KWD33.28950 MAD
5 KWD166.44750 MAD
10 KWD332.89500 MAD
20 KWD665.79000 MAD
50 KWD1664.47500 MAD
100 KWD3328.95000 MAD
250 KWD8322.37500 MAD
500 KWD16644.75000 MAD
1000 KWD33289.50000 MAD
2000 KWD66579.00000 MAD
5000 KWD166447.50000 MAD
10000 KWD332895.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Kuwaiti Dinar
1 MAD0.03004 KWD
5 MAD0.15020 KWD
10 MAD0.30040 KWD
20 MAD0.60079 KWD
50 MAD1.50198 KWD
100 MAD3.00395 KWD
250 MAD7.50988 KWD
500 MAD15.01975 KWD
1000 MAD30.03950 KWD
2000 MAD60.07900 KWD
5000 MAD150.19750 KWD
10000 MAD300.39500 KWD