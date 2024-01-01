Kuveyt dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile KWD → MAD çevirin

1.000 kwd
32.677,70 mad

1.00000 KWD = 32.67770 MAD

09:32 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD183.03230.931619.01271.539411.643521515.543.67285
1 INR0.012043510.011220.228980.01853990.019793718.25240.044234
1 EUR1.073489.1269120.40821.65241.764151626.783.94244
1 ZAR0.05259644.36720.048999810.08096740.086443379.7120.193179

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Kuveyt dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Fas Dirhemi
1 KWD32.67770 MAD
5 KWD163.38850 MAD
10 KWD326.77700 MAD
20 KWD653.55400 MAD
50 KWD1633.88500 MAD
100 KWD3267.77000 MAD
250 KWD8169.42500 MAD
500 KWD16338.85000 MAD
1000 KWD32677.70000 MAD
2000 KWD65355.40000 MAD
5000 KWD163388.50000 MAD
10000 KWD326777.00000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kuveyt Dinarı
1 MAD0.03060 KWD
5 MAD0.15301 KWD
10 MAD0.30602 KWD
20 MAD0.61204 KWD
50 MAD1.53010 KWD
100 MAD3.06020 KWD
250 MAD7.65050 KWD
500 MAD15.30100 KWD
1000 MAD30.60200 KWD
2000 MAD61.20400 KWD
5000 MAD153.01000 KWD
10000 MAD306.02000 KWD