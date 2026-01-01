45,000,000 وون كوري جنوبي إلى بيزو فلبيني

حوّل KRW إلى PHP بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
₩1 KRW = 0.04472 PHP

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  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من KRW إلى PHP،

يستخدم مخططنا التفاعلي من KRW إلى PHP متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من KRW إلى PHP اليوم

KRWPHP
1000 KRW44.72 PHP
2000 KRW89.44 PHP
5000 KRW223.59 PHP
10000 KRW447.18 PHP
20000 KRW894.36 PHP
30000 KRW1,341.54 PHP
40000 KRW1,788.72 PHP
50000 KRW2,235.90 PHP
60000 KRW2,683.07 PHP
45000000 KRW2,012,305.50 PHP
75000000 KRW3,353,842.50 PHP
78000000 KRW3,487,996.20 PHP
100000000 KRW4,471,790 PHP
330000000 KRW14,756,907 PHP
500000000 KRW22,358,950 PHP
1800000000 KRW80,492,220 PHP
1900000000 KRW84,964,010 PHP
10000000000 KRW447,179,000 PHP
15200000000 KRW679,712,080 PHP
36100000000 KRW1,614,316,190 PHP
45600000000 KRW2,039,136,240 PHP
PHPKRW
1 PHP22 KRW
5 PHP112 KRW
10 PHP224 KRW
20 PHP447 KRW
50 PHP1,118 KRW
100 PHP2,236 KRW
250 PHP5,591 KRW
500 PHP11,181 KRW
1000 PHP22,362 KRW
2000 PHP44,725 KRW
5000 PHP111,812 KRW
10000 PHP223,624 KRW

الأسئلة الشائعة