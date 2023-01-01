5 بيزو فلبيني إلى وون كوري جنوبي

تحويل PHP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

٥ php
١١٧ krw

1.00000 PHP = 23.38850 KRW

Mid-market exchange rate at 01:01
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366250.93241.53480.8085051310.5149.5357.30125
1CAD0.7319310.6824531.123370.59177959.195109.4495.34401
1EUR1.07251.465311.646070.86711405.51160.3757.83059
1AUD0.651550.890180.60750610.526782853.85697.42954.75713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Philippine Peso / وون كوريا الجنوبية
1 PHP23.38850 KRW
5 PHP116.94250 KRW
10 PHP233.88500 KRW
20 PHP467.77000 KRW
50 PHP1169.42500 KRW
100 PHP2338.85000 KRW
250 PHP5847.12500 KRW
500 PHP11694.25000 KRW
1000 PHP23388.50000 KRW
2000 PHP46777.00000 KRW
5000 PHP116942.50000 KRW
10000 PHP233885.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Philippine Peso
1 KRW0.04276 PHP
5 KRW0.21378 PHP
10 KRW0.42756 PHP
20 KRW0.85512 PHP
50 KRW2.13780 PHP
100 KRW4.27560 PHP
250 KRW10.68900 PHP
500 KRW21.37800 PHP
1000 KRW42.75600 PHP
2000 KRW85.51200 PHP
5000 KRW213.78000 PHP
10000 KRW427.56000 PHP