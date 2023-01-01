1 بيزو فلبيني إلى وون كوري جنوبي

تحويل PHP إلى KRW بسعر الصرف الحقيقي

1 php
23 krw

1.00000 PHP = 23.33550 KRW

Mid-market exchange rate at 00:59
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.366150.93231.533980.8083421307.6149.5357.30125
1CAD0.73198410.6824391.122850.591694957.142109.4575.3444
1EUR1.07261.4653311.645340.867051402.53160.3957.83132
1AUD0.65190.8905930.60777510.526958852.42497.48194.75968

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى وون كوري جنوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KRW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى KRW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / وون كوريا الجنوبية
1 PHP23.33550 KRW
5 PHP116.67750 KRW
10 PHP233.35500 KRW
20 PHP466.71000 KRW
50 PHP1166.77500 KRW
100 PHP2333.55000 KRW
250 PHP5833.87500 KRW
500 PHP11667.75000 KRW
1000 PHP23335.50000 KRW
2000 PHP46671.00000 KRW
5000 PHP116677.50000 KRW
10000 PHP233355.00000 KRW
معدلات التحويل وون كوريا الجنوبية / Philippine Peso
1 KRW0.04285 PHP
5 KRW0.21427 PHP
10 KRW0.42853 PHP
20 KRW0.85706 PHP
50 KRW2.14266 PHP
100 KRW4.28532 PHP
250 KRW10.71330 PHP
500 KRW21.42660 PHP
1000 KRW42.85320 PHP
2000 KRW85.70640 PHP
5000 KRW214.26600 PHP
10000 KRW428.53200 PHP