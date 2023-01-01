فرنك قمري إلى درهم مغربي

تحويل KMF إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

1000 kmf
22.18 mad

1.00000 KMF = 0.02218 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:35 UTC
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KMF إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.066988.69621.436741.659380.96418.3
1GBP1.153411.2305102.2971.657051.913831.1118821.1062
1USD0.93730.812678183.13451.346651.555330.9035517.1525
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619840.01870860.01086850.206322

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / الدرهم المغربي
1 KMF0.02218 MAD
5 KMF0.11089 MAD
10 KMF0.22178 MAD
20 KMF0.44356 MAD
50 KMF1.10891 MAD
100 KMF2.21781 MAD
250 KMF5.54453 MAD
500 KMF11.08905 MAD
1000 KMF22.17810 MAD
2000 KMF44.35620 MAD
5000 KMF110.89050 MAD
10000 KMF221.78100 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / فرنك جزر القمر
1 MAD45.08960 KMF
5 MAD225.44800 KMF
10 MAD450.89600 KMF
20 MAD901.79200 KMF
50 MAD2254.48000 KMF
100 MAD4508.96000 KMF
250 MAD11272.40000 KMF
500 MAD22544.80000 KMF
1000 MAD45089.60000 KMF
2000 MAD90179.20000 KMF
5000 MAD225448.00000 KMF
10000 MAD450896.00000 KMF