سوم قيرغيزستاني إلى ليف بلغاري

تحويل KGS إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kgs
٢٠٫٦٧ bgn

1.00000 KGS = 0.02067 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 16:57 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

KGS إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KGS → 0 BGN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.066188.62971.436521.660460.963618.3218
1GBP1.1539311.23015102.2681.657571.915971.1119321.1411
1USD0.938050.812909183.13451.347451.557510.903917.1858
1INR0.01128290.009778240.012028710.01620810.01873480.01087270.206723

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سوم قيرغيزستاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KGS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KGS الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Kyrgystani som

KGS إلى USD

KGS إلى GBP

KGS إلى CAD

KGS إلى AUD

KGS إلى EUR

KGS إلى INR

KGS إلى AED

KGS إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Kyrgystani Som / لياف بلغاري
1 KGS0.02067 BGN
5 KGS0.10336 BGN
10 KGS0.20672 BGN
20 KGS0.41345 BGN
50 KGS1.03361 BGN
100 KGS2.06723 BGN
250 KGS5.16807 BGN
500 KGS10.33615 BGN
1000 KGS20.67230 BGN
2000 KGS41.34460 BGN
5000 KGS103.36150 BGN
10000 KGS206.72300 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Kyrgystani Som
1 BGN48.37400 KGS
5 BGN241.87000 KGS
10 BGN483.74000 KGS
20 BGN967.48000 KGS
50 BGN2418.70000 KGS
100 BGN4837.40000 KGS
250 BGN12093.50000 KGS
500 BGN24187.00000 KGS
1000 BGN48374.00000 KGS
2000 BGN96748.00000 KGS
5000 BGN241870.00000 KGS
10000 BGN483740.00000 KGS