Киргизские сомы в болгарские левы

Сконвертируйте KGS в BGN по реальному обменному курсу

1000 kgs
20.61 bgn

1.00000 KGS = 0.02061 BGN

Среднерыночный курс в 19:1 UTC
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График изменения обменного курса KGS к BGN

1 мин. назад 1 KGS → 0 BGN
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85961.073388.96581.454971.670510.956518.4863
1GBP1.1633311.2486103.4961.69261.943351.1127321.5056
1USD0.93170.800897182.891.35561.556420.891217.2238
1INR0.01124030.009662170.012064210.01635420.01877690.01075160.207791

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Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Киргизский сом / Болгарский Лев
1 KGS0.02061 BGN
5 KGS0.10305 BGN
10 KGS0.20609 BGN
20 KGS0.41218 BGN
50 KGS1.03046 BGN
100 KGS2.06091 BGN
250 KGS5.15228 BGN
500 KGS10.30455 BGN
1000 KGS20.60910 BGN
2000 KGS41.21820 BGN
5000 KGS103.04550 BGN
10000 KGS206.09100 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Киргизский сом
1 BGN48.52220 KGS
5 BGN242.61100 KGS
10 BGN485.22200 KGS
20 BGN970.44400 KGS
50 BGN2426.11000 KGS
100 BGN4852.22000 KGS
250 BGN12130.55000 KGS
500 BGN24261.10000 KGS
1000 BGN48522.20000 KGS
2000 BGN97044.40000 KGS
5000 BGN242611.00000 KGS
10000 BGN485222.00000 KGS