20 киргизских сомов в болгарские левы

Сконвертируйте KGS в BGN по реальному обменному курсу

20 kgs
0,41 bgn

1.00000 KGS = 0.02065 BGN

Среднерыночный курс в 16:25 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса KGS к BGN

1 мин. назад 1 KGS → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861251.067688.72881.442751.657250.956518.2396
1GBP1.161111.2396103.0241.67521.924251.110621.1782
1USD0.93670.806712183.11051.35141.552310.895817.0847
1INR0.01127030.00970650.012032210.01626030.01867770.01077840.205566

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из киргизских сомов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите KGS из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из KGS в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for киргизских сомов

KGS в USD

KGS в GBP

KGS в CAD

KGS в AUD

KGS в EUR

KGS в INR

KGS в AED

KGS в CHF

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Киргизский сом / Болгарский Лев
1 KGS0.02065 BGN
5 KGS0.10323 BGN
10 KGS0.20647 BGN
20 KGS0.41294 BGN
50 KGS1.03235 BGN
100 KGS2.06469 BGN
250 KGS5.16172 BGN
500 KGS10.32345 BGN
1000 KGS20.64690 BGN
2000 KGS41.29380 BGN
5000 KGS103.23450 BGN
10000 KGS206.46900 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Киргизский сом
1 BGN48.43340 KGS
5 BGN242.16700 KGS
10 BGN484.33400 KGS
20 BGN968.66800 KGS
50 BGN2421.67000 KGS
100 BGN4843.34000 KGS
250 BGN12108.35000 KGS
500 BGN24216.70000 KGS
1000 BGN48433.40000 KGS
2000 BGN96866.80000 KGS
5000 BGN242167.00000 KGS
10000 BGN484334.00000 KGS