Kırgızistan somundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile KGS → BGN çevirin

1.000 kgs
20,40 bgn

1.00000 KGS = 0.02040 BGN

08:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPCADAUDEURINRAEDCHF
1 USD10.7967811.353351.539050.9318583.02663.672850.88335
1 GBP1.2550511.698521.931591.1695104.2034.609611.10869
1 CAD0.7389070.58874711.137220.6885461.34892.71390.652714
1 AUD0.649750.5177080.87933910.60546153.94652.386430.573957

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Kırgızistan somundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KGS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KGS → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kırgızistan somu için en iyi döviz çiftleri

KGS → USD

KGS → GBP

KGS → CAD

KGS → AUD

KGS → EUR

KGS → INR

KGS → AED

KGS → CHF

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Bulgar Levası
1 KGS0.02040 BGN
5 KGS0.10202 BGN
10 KGS0.20404 BGN
20 KGS0.40807 BGN
50 KGS1.02018 BGN
100 KGS2.04036 BGN
250 KGS5.10090 BGN
500 KGS10.20180 BGN
1000 KGS20.40360 BGN
2000 KGS40.80720 BGN
5000 KGS102.01800 BGN
10000 KGS204.03600 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Kırgızistan Somu
1 BGN49.01100 KGS
5 BGN245.05500 KGS
10 BGN490.11000 KGS
20 BGN980.22000 KGS
50 BGN2450.55000 KGS
100 BGN4901.10000 KGS
250 BGN12252.75000 KGS
500 BGN24505.50000 KGS
1000 BGN49011.00000 KGS
2000 BGN98022.00000 KGS
5000 BGN245055.00000 KGS
10000 BGN490110.00000 KGS