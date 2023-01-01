دولار جامايكي إلى بات تايلاندي

تحويل JMD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
232.54 thb

1.00000 JMD = 0.23254 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 16:6 UTC
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JMD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066488.65461.437991.661320.963318.3194
1GBP1.15311.2296102.2221.658051.915561.1106921.1229
1USD0.937750.813273183.13451.348451.557880.903317.1787
1INR0.01127970.009782610.012028710.01622010.01873920.01086550.206637

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / باهت تايلندي
1 JMD0.23254 THB
5 JMD1.16270 THB
10 JMD2.32540 THB
20 JMD4.65080 THB
50 JMD11.62700 THB
100 JMD23.25400 THB
250 JMD58.13500 THB
500 JMD116.27000 THB
1000 JMD232.54000 THB
2000 JMD465.08000 THB
5000 JMD1162.70000 THB
10000 JMD2325.40000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار جامايكي
1 THB4.30033 JMD
5 THB21.50165 JMD
10 THB43.00330 JMD
20 THB86.00660 JMD
50 THB215.01650 JMD
100 THB430.03300 JMD
250 THB1075.08250 JMD
500 THB2150.16500 JMD
1000 THB4300.33000 JMD
2000 THB8600.66000 JMD
5000 THB21501.65000 JMD
10000 THB43003.30000 JMD