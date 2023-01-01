دولار جامايكي إلى أرياري مدغشقري

تحويل JMD إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
29164 mga

1.00000 JMD = 29.16400 MGA

متوسط سعر صرف السوق عند 16:1 UTC
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JMD إلى MGA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 MGA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0663588.65051.438081.660980.963218.3094
1GBP1.1532711.22975102.2351.658441.91551.1108321.1151
1USD0.93780.813173183.13451.34861.557630.9032517.1702
1INR0.01128030.009781420.012028710.01622190.01873630.01086490.206535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى أرياري مدغشقري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / أرياري مدغشقر
1 JMD29.16400 MGA
5 JMD145.82000 MGA
10 JMD291.64000 MGA
20 JMD583.28000 MGA
50 JMD1458.20000 MGA
100 JMD2916.40000 MGA
250 JMD7291.00000 MGA
500 JMD14582.00000 MGA
1000 JMD29164.00000 MGA
2000 JMD58328.00000 MGA
5000 JMD145820.00000 MGA
10000 JMD291640.00000 MGA
معدلات التحويل أرياري مدغشقر / دولار جامايكي
1 MGA0.03429 JMD
5 MGA0.17144 JMD
10 MGA0.34289 JMD
20 MGA0.68578 JMD
50 MGA1.71444 JMD
100 MGA3.42889 JMD
250 MGA8.57222 JMD
500 MGA17.14445 JMD
1000 MGA34.28890 JMD
2000 MGA68.57780 JMD
5000 MGA171.44450 JMD
10000 MGA342.88900 JMD