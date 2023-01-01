جنيه جيرزي إلى كرونة آيسلندية

تحويل JEP إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
173487 isk

1.00000 JEP = 173.48700 ISK

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867551.095691.30181.491821.658370.964618.8226
1 GBP1.1526711.26285105.241.719561.911531.1118721.696
1 USD0.912750.79186183.3351.361651.513660.880417.1802
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01633950.01816360.01056460.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Icelandic Króna
1 JEP173.48700 ISK
5 JEP867.43500 ISK
10 JEP1734.87000 ISK
20 JEP3469.74000 ISK
50 JEP8674.35000 ISK
100 JEP17348.70000 ISK
250 JEP43371.75000 ISK
500 JEP86743.50000 ISK
1000 JEP173487.00000 ISK
2000 JEP346974.00000 ISK
5000 JEP867435.00000 ISK
10000 JEP1734870.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / جنيه جيرسي
1 ISK0.00576 JEP
5 ISK0.02882 JEP
10 ISK0.05764 JEP
20 ISK0.11528 JEP
50 ISK0.28821 JEP
100 ISK0.57641 JEP
250 ISK1.44103 JEP
500 ISK2.88206 JEP
1000 ISK5.76412 JEP
2000 ISK11.52824 JEP
5000 ISK28.82060 JEP
10000 ISK57.64120 JEP