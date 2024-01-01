Jersey poundundan İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile JEP → ISK çevirin

1.000 jep
173.983 isk

1.00000 JEP = 173.98300 ISK

07:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547151.0732589.09771.453451.653190.94901518.3285
1 GBP1.1699811.25565104.241.700461.934151.1103321.4435
1 USD0.931750.7964183.01671.354251.540360.8842517.0776
1 INR0.01122360.009593250.012045810.0163130.01855480.01065150.205713

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Jersey poundundan İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / İzlanda Kronu
1 JEP173.98300 ISK
5 JEP869.91500 ISK
10 JEP1739.83000 ISK
20 JEP3479.66000 ISK
50 JEP8699.15000 ISK
100 JEP17398.30000 ISK
250 JEP43495.75000 ISK
500 JEP86991.50000 ISK
1000 JEP173983.00000 ISK
2000 JEP347966.00000 ISK
5000 JEP869915.00000 ISK
10000 JEP1739830.00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Jersey poundu
1 ISK0.00575 JEP
5 ISK0.02874 JEP
10 ISK0.05748 JEP
20 ISK0.11495 JEP
50 ISK0.28738 JEP
100 ISK0.57477 JEP
250 ISK1.43692 JEP
500 ISK2.87384 JEP
1000 ISK5.74769 JEP
2000 ISK11.49538 JEP
5000 ISK28.73845 JEP
10000 ISK57.47690 JEP