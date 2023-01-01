جنيه مانكس إلى أوقية موريتانية

تحويل IMP إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٥٠٬٠١٧٫٨٠ mru

1.00000 IMP = 50.01780 MRU

Mid-market exchange rate at 20:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492231.658140.964418.8219
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720151.91141.111721.6967
1 USD0.912650.791734183.3351.36191.513320.880217.178
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634250.01815940.01056220.206132

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Mauritanian Ouguiya
1 IMP50.01780 MRU
5 IMP250.08900 MRU
10 IMP500.17800 MRU
20 IMP1000.35600 MRU
50 IMP2500.89000 MRU
100 IMP5001.78000 MRU
250 IMP12504.45000 MRU
500 IMP25008.90000 MRU
1000 IMP50017.80000 MRU
2000 IMP100035.60000 MRU
5000 IMP250089.00000 MRU
10000 IMP500178.00000 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / جنيه جزيرة مان
1 MRU0.01999 IMP
5 MRU0.09996 IMP
10 MRU0.19993 IMP
20 MRU0.39986 IMP
50 MRU0.99965 IMP
100 MRU1.99929 IMP
250 MRU4.99823 IMP
500 MRU9.99645 IMP
1000 MRU19.99290 IMP
2000 MRU39.98580 IMP
5000 MRU99.96450 IMP
10000 MRU199.92900 IMP