جنيه مانكس إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل IMP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
4683.72 ils

1.00000 IMP = 4.68372 ILS

Mid-market exchange rate at 20:43
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867451.095691.30181.492211.657990.9643518.8238
1 GBP1.152811.263105.2521.720211.911321.1117121.7
1 USD0.912750.791766183.3351.3621.513320.880217.1813
1 INR0.01095270.0095010.011999810.01634370.01815940.01056220.206171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for {المبلغ ، الجمع ، واحد {Isle of man pound} آخر {جزيرة مان جنيه

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Israeli New Sheqel
1 IMP4.68372 ILS
5 IMP23.41860 ILS
10 IMP46.83720 ILS
20 IMP93.67440 ILS
50 IMP234.18600 ILS
100 IMP468.37200 ILS
250 IMP1170.93000 ILS
500 IMP2341.86000 ILS
1000 IMP4683.72000 ILS
2000 IMP9367.44000 ILS
5000 IMP23418.60000 ILS
10000 IMP46837.20000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه جزيرة مان
1 ILS0.21351 IMP
5 ILS1.06753 IMP
10 ILS2.13506 IMP
20 ILS4.27012 IMP
50 ILS10.67530 IMP
100 ILS21.35060 IMP
250 ILS53.37650 IMP
500 ILS106.75300 IMP
1000 ILS213.50600 IMP
2000 ILS427.01200 IMP
5000 ILS1067.53000 IMP
10000 ILS2135.06000 IMP