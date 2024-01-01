Man Adası poundundan Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile IMP → ILS çevirin

1.000 imp
4.581,85 ils

1.00000 IMP = 4.58185 ILS

06:48 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85381.073189.07791.453251.652830.94926518.3319
1 GBP1.1712311.25685104.3311.702091.935851.1118121.4709
1 USD0.93190.79564183.00991.354251.540240.884617.0831
1 INR0.01122610.009584880.012046810.01631430.01855490.01065660.205796

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Man Adası poundundan Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IMP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IMP → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Man Adası poundu için en iyi döviz çiftleri

IMP → USD

IMP → EUR

IMP → GBP

IMP → INR

IMP → JPY

IMP → RUB

IMP → AUD

IMP → ZAR

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Çevrim kurları Man Adası poundu / Yeni İsrail Şekeli
1 IMP4.58185 ILS
5 IMP22.90925 ILS
10 IMP45.81850 ILS
20 IMP91.63700 ILS
50 IMP229.09250 ILS
100 IMP458.18500 ILS
250 IMP1145.46250 ILS
500 IMP2290.92500 ILS
1000 IMP4581.85000 ILS
2000 IMP9163.70000 ILS
5000 IMP22909.25000 ILS
10000 IMP45818.50000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Man Adası poundu
1 ILS0.21825 IMP
5 ILS1.09126 IMP
10 ILS2.18253 IMP
20 ILS4.36506 IMP
50 ILS10.91265 IMP
100 ILS21.82530 IMP
250 ILS54.56325 IMP
500 ILS109.12650 IMP
1000 ILS218.25300 IMP
2000 ILS436.50600 IMP
5000 ILS1091.26500 IMP
10000 ILS2182.53000 IMP